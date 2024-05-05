Önce saldırdı sonra gaspetti

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Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova’ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı. Haydarova’nın şikâyeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan’ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Haydarova’nın caddede yürüdüğü esnada şüpheli Karaaslan’ın yanına yaklaştığı ve talihsiz kadına yumruk ve kafa atarak gaspettiği görülüyor.