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Önce oy sonra plaj

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#Seçim#Plaj#ANTALYA
Önce oy sonra plaj
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 07:00

Türkiye’nin gözde turistik merkezlerindeki vatandaşlar oy kullandıktan sonra plajlara akın etti, güzel havanın tadını çıkardı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Oy kullanan seçmenler daha sonra sıcak havayı fırsat bilip sahile akın gitti. Kumbahçe başta olmak üzere Gümbet ve Bitez sahilinde yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Önce oy sonra plaj



KONYAALTI DOLDU

Meteoroloji’nin gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı Antalya’da ise parçalı bulutlu ve güneşli bir gün yaşandı. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar Oy kullandıktan sonra sahillere gitti. Özellikle Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluştu. Sahile gelenler güzel havanın tadını çıkardı.

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#Seçim#Plaj#ANTALYA

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