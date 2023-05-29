Önce oy sonra plaj

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Oy kullanan seçmenler daha sonra sıcak havayı fırsat bilip sahile akın gitti. Kumbahçe başta olmak üzere Gümbet ve Bitez sahilinde yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.





Meteoroloji’nin gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı Antalya’da ise parçalı bulutlu ve güneşli bir gün yaşandı. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar Oy kullandıktan sonra sahillere gitti. Özellikle Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluştu. Sahile gelenler güzel havanın tadını çıkardı.