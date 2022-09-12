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Önce otomobille çarptılar, sonra sopalarla saldırdılar

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#Şanlıurfa#Akçakale#Sopalı Saldırı
Önce otomobille çarptılar, sonra sopalarla saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 13:04

Şanlıurfa'da evlerinin önünde oturan baba ile oğul, maskeli kişilerin sopalı saldırısına uğradı. Önce otomobille ezilmeye çalışılan baba ve oğlu, daha sonra sopalarla darbedildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Günören Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa D. ile oğlu Mahmut D. evlerinin bahçesinde sohbet ederken, husumetlileri oldukları öğrenilen 4 kişi gelerek otomobille çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bahçeye savrulan baba ve oğlu, daha sonra araçta bulunan maskeli 3 kişi tarafından sopalarla darp edildi. Yaralanan baba-oğul hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Önce otomobille çarptılar, sonra sopalarla saldırdılar

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Önce otomobille çarptılar, sonra sopalarla saldırdılar

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#Şanlıurfa#Akçakale#Sopalı Saldırı

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