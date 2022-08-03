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Önce nikâh sonra nakil

#İzmir#Lösemi#İlker Çamur
Önce nikâh sonra nakil

İzmir’de, kız arkadaşı Güneş Özkaya’nın ısrarıyla yaptırdığı check-up’ta lösemi ve lenfoma tanısı konulan İlker Çamur, kemikiliği kökhücre nakli süreci başlamadan 1 gün önce hastanede evlendi.

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İzmir’de Güneş Özkaya (43) ile İlker Çamur (44), 3 yıl önce tatilde tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyince gelecek planları yapan çiftin hayatı, bir sağlık kontrolüyle değişti. Özkaya, geçen yıl kendisine doğum günü hediyesi olarak check-up paketi satın aldı, Çamur’un da yaptırmasını istedi. Herhangi bir şikâyeti olmayan İlker Çamur’un kan değerleri kötü çıktı. Çamur geçen eylülde, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Çamur, tetkiklerinde kan kanseri ve 4’üncü evre lenfoma olduğunu öğrendi.

Önce nikâh sonra nakil

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kemoterapi almaya başlayan Çamur, aralık ayında da COVID-19’a yakalandı. Ölümden dönen Çamur, tedavisini Ege Üniversitesi Hastanesi’nde sürdürdü. Güneş Özkaya ve İlker Çamur, kız isteme ve nişanı, planladıkları 1 Mayıs’ta hastane odasında yaptı. Çamur, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde 57 gün tedavi gördü. Donörü olmayan Çamur’a, TÜRKÖK bankasından uygun verici bulundu. Çamur, nakil için İzmir Kent Hastanesi’ne sevk edildi. Aylarını hastanede geçiren Çamur ve yanından ayrılmayan nişanlısı Özkaya’nın nikâhı da kemikiliği kökhücre nakli süreci başlamadan 1 gün önce İzmir Kent Hastanesi’ndeki konferans salonunda kıyıldı.

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Çiftin nikâh şahitleri ise Prof. Dr. Fahri Şahin ve Doç. Dr. Ahmet İfran oldu. Çift ve yakınları, nikâhta gözyaşlarını tutamadı.

 

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#İzmir#Lösemi#İlker Çamur

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