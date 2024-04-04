Önce kaza yaptı, ardından sevgilisini boğazından bıçakladı

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Olay, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.B., otomobiliyle seyir halinde giderken sevgilisi olduğu öne sürülen F.C. isimli kadınla tartıştığı sırada kaza yaptı. Kazanın ardından devam eden tartışma sırasında E.B., yanında bulundurduğu bıçakla 42 yaşındaki F.C.'nin boğazını kesti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan kadının, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahıs E.B., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

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Polis, olayın yaşandığı otomobilde ve kaza alanında inceleme yaptı.