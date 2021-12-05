Önce kaza, sonra kavga... Trafiği felç ettiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kirada ‘ara zam’ oyunuKirada ‘ara zam’ oyunu#Kira
Maça damga vuran 3 pozisyon için eski hakemler ne dedi VAR hakemi için dikkat çeken sözler...Maça damga vuran 3 pozisyon için eski hakemler ne dedi? VAR hakemi için dikkat çeken sözler...#Galatasaray-Altay
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şartTikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart#SOSYAL MEDYA
İşte en çarpıcı örnek: Ne kararmış bu arkadaş...İşte en çarpıcı örnek: Ne kararmış bu arkadaş...#Kaçak Yapı
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
Yanardağın öfkesi her şeyi yuttu... Tek bir fotoğraf her şeyi anlatmaya yettiYanardağın öfkesi her şeyi yuttu... Tek bir fotoğraf her şeyi anlatmaya yetti!#ENDONEZYA
Milyonlar umutla bekliyordu... DSÖden sevindiren Omicron açıklaması geldiMilyonlar umutla bekliyordu... DSÖ'den sevindiren Omicron açıklaması geldi!#Koronavirüs
İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgiİki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi#Tüik
Ünlü turizm merkezinde şiddetli sağanak Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastıÜnlü turizm merkezinde şiddetli sağanak! Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı#Muğla
CNNi sarsan cinsel taciz depremiCNN'i sarsan cinsel taciz depremi! #Chris Cuomo
Omicron nasıl ortaya çıktı Ezber bozan iddiaOmicron nasıl ortaya çıktı? Ezber bozan iddia!#Koronavirüs
Piyasalarda Fed ve Omicron şoku Düşüş sert olduPiyasalarda Fed ve Omicron şoku! Düşüş sert oldu#Kripto Para
Chloe Loughnan: Kumar tutkusu ailemize çok zarar verdiChloe Loughnan: Kumar tutkusu ailemize çok zarar verdi#Chloe Loughnan
Boşuna delirten hastalık denmiyor Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...Boşuna delirten hastalık denmiyor! Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...#Sağlık
Ebru Şallı haklı mıEbru Şallı haklı mı?#Alişan
HABERLERGündem Haberleri

Önce kaza, sonra kavga... Trafiği felç ettiler

#İstanbul#Beşiktaş#Kaza

İstanbul Beşiktaş'ta bir otomobil ile taksinin karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında çıkan kavga, trafiğin aksamasına yol açtı. Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Barbaros Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde seyir halinde bulunan taksiye arkadan çarparak maddi hasarlı kazaya yol açtı. Kazanın ardından taksi sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Önce kaza, sonra kavga... Trafiği felç ettiler

Tartışma ile birlikte sürücülerden biri diğerinin üzerine yürüyerek boğazına yapıştı. Gerilime çevredeki diğer sürücüler müdahale ederek, kavga eden sürücüleri ayırmaya çalıştı. Sürücüler, vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

Kaza ve ardından yaşanan kavga ise trafiğin bir süre aksamasına yol açtı. Barbaros Bulvarı'ndaki trafiğin kaza yapan otomobillerin kaldırılmasından sonra tekrar normal seyrine döndüğü bildirildi.

Önce kaza, sonra kavga... Trafiği felç ettiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beşiktaş#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith