Önce katliam yapmış, sonra borç ödemiş

Haberin Devamı

MERSİN Erdemli’de 5 Nisan saat 05.30 sıralarında, çiftçi Neşet Kaya’nın (42) evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yatak odasında Neşet Kaya’nın eşi Nurgül Kaya (40) ile oğlu Emrullah Kaya’nın (11) yanmış cesetlerini buldu. Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta bir otomobilin yandığı tespit edildi. Direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya’nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı mahallede yaşayan Halil Evcibağ (35) tutuklandı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya’nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp evi ateşe verdiği belirlendi. Evcibağ’ın Neşet Kaya’yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Neşet Kaya - Emrullah Kaya - Nurgül Kaya

800 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTIN KAYIP

Öldürülen aileden Nurgül’ün yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarına ulaşılamadı. Evcibağ’ın gasp ettiği ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken haberlerden katili gören bir kişi önceki gün akşam jandarma karakoluna giderek cinayeti işleyen şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığında, yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söyledi. Bileziğin öldürülen aileye ait olabileceğini düşünerek jandarmaya geldiğini belirten şahıs, ekiplere ziynet eşyasını teslim etti. Jandarma ekipleri de yaptığı araştırmada bileziğin öldürülen kadına ait olduğunu belirledi.