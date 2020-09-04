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GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 04.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Önce kameralara sonra polise yakalandı

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Önce kameralara sonra polise yakalandı
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Gaziantep’te evlerin pencerelerinden girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.

Önce kameralara sonra polise yakalandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2 evden ve 1 kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önce kameralara sonra polise yakalandı

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