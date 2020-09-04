Önce kameralara sonra polise yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2 evden ve 1 kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.