Önce itiraf sonra inkâr

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Denizli Pamukkale’de 11 Ekim 2022 tarihinde boş arazide elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan Azerbaycan uyruklu Nadia Nori’nin (30) cesedi bulundu. Soruşturmada 1 çocuk annesi Nadia Nori’nin kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Sabour Sakhizadeh (22) tarafından fare zehri verildikten sonra iş dönüşü boğazının sıkılarak öldürüldüğü, cesedin el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Sakhizadeh, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Sakhizadeh’in müebbet hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.

Cesedin taşınmasına yardım eden yaşı küçük N.K. (16) şüphelinin kendisini demir taşıma bahanesiyle kandırdığını, yolda bekçilerin kendilerini durdurduğunu ve el arabasında malzeme taşıdıklarını söyledikten sonra yola devam ettiklerini, içinde ceset olduğunu bilmediğini söyledi. Mahkeme, Sakhizadeh ve N.K.’nin tutukluğunun devamına ve beklenen raporlar çerçevesinde duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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SAVCI İTİBAR ETMEDİ

Davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Sakhizadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını, Nadia Nori’nin fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatını istedi. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle N.K.’nin de suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, Sakhizadeh ve suça sürüklenen N.K.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim’e erteledi.