Önce deprem sonra hastalık... 6 ayda ikinci kez hayata tutundu

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HATAY’da yaşayan Aysel Ezal, 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen depremde birçok insan gibi büyük dehşeti yaşadı. Evleri başlarına yıkılan Ezal ve eşi, 1 gün boyunca enkaz altında kaldıktan sonra çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Ancak böbrek hastası olan ve o güne kadar tedavisi çok iyi bir şekilde devam eden 4 çocuk annesi Aysel Ezal’ın hastalığı hızla kötüye gidince böbrek nakli oldu.

CRUSH SENDROMU

Operasyonu Pof. Dr. Remzi Emiroğlu ile yapan Acıbadem Atakent Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Borçak Çağlar Ruhi, şu bilgileri verdi: “Aysel Hanım 30 yıllık bir diyabet hastası. Böbrek hastalığının en önemli nedenlerinden biri diyabet. Ancak bu hastamızın hikâyesi farklı. Hastalığının seyri aslında gayet iyi giderken yaklaşık 1 gün göçük altında kalıyor. Depremde bizim en çok korktuğumuz şey crush sendromu dediğimiz kasların ezilmesine bağlı, yıkılan kas kütlesi içeriğindeki potasyumun hücre dışına salınması nedeniyle aniden hastaları kaybetmemiz. Aynı zamanda kronik böbrek hastalarında da sürecin hızlanmasına neden oluyor. Bu bizim çok çekindiğimiz bir konu ve bu hastamızda yaşadık bunu. Normalde 30 yıllık diyabet hastası ancak hastalığı kontrol altında ilerlerken enkaz altında kaldıktan sonra bir anda diyalize girecek duruma geldi. Hastamızın şansı ise oğlunun verici olmak için çok gönüllü olması. Bu kadar uyumlu bir hasta grubu hiç görmedim. Oğlu annesine böbreğini vermek için çok hevesliydi. Annesini diyalize girmeden kurtarmak istiyordu. Dokuları ve organları uyduğu için çok hızlı şekilde iyileştiler.”

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ÇADIRDA KALAMAZ YARDIM BEKLİYOR

- Böbrek nakli olan depremzede Aysel Ezal’ın hijyen koşulları iyi bir yerde kalması gerekiyor. Çadırda kalan Ezal’a yardım eli çevresindeki vatandaşlardan geldi. 3 aylık bir süre için yardımlar sayesinde Mersin’de ev tutuldu. 3 ay sonra ne olacağını bilmeyen Ezal yardım beklerken, annesine böbreğini veren evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki Suphi Ezal ise “Anneme elimden gelse kalbimi bile veririm. İki böbreğim lazım olsa ikisini verirdim. Yeter ki iyi olsun” dedi.