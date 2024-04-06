Önce Anıtkabir sonra Ankara havası

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Yavaş ve beraberindeki ilçe belediye başkanları Aslanlı Yol’dan Atatürk’ün mozolesine vatandaşlarla birlikte yürüdü. Mozoleye çelenk bırakan Yavaş, saygı duruşunda bulundu.
Yavaş ve belediye başkanları Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Anıtkabir’in ardından Yavaş ve belediye başkanları Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki kutlama programına katıldı. Yavaş, törenin ardından sahnede Ankara havası oynadı.