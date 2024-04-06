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Önce Anıtkabir sonra Ankara havası

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Mansur Yavaş#Anıtkabir
Önce Anıtkabir sonra Ankara havası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:00

Yerel seçimlerde yeniden göreve seçilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da CHP’den seçilen 16 ilçe belediye başkanıyla birlikte dün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Yavaş ve beraberindeki ilçe belediye başkanları Aslanlı Yol’dan Atatürk’ün mozolesine vatandaşlarla birlikte yürüdü. Mozoleye çelenk bırakan Yavaş, saygı duruşunda bulundu.

Önce Anıtkabir sonra Ankara havası

Yavaş ve belediye başkanları Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Anıtkabir’in ardından Yavaş ve belediye başkanları Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki kutlama programına katıldı. Yavaş, törenin ardından sahnede Ankara havası oynadı.

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#Ankara#Mansur Yavaş#Anıtkabir

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