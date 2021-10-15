On Numara'da çekiliş heyecanı! Sonuçlar Millipiyangoonline.com'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde Savaşa hazırlanıyorlarUydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde! Savaşa hazırlanıyorlar#Çin
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Ölümü yasa boğmuştu, acı gerçek ortaya çıktı Tek şüpheli yakalandı...Ölümü yasa boğmuştu, acı gerçek ortaya çıktı! Tek şüpheli yakalandı...#Agnes Tirop
Kılıçdaroğlunun MB ziyareti… Kavcıoğlu: Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdürKılıçdaroğlu'nun MB ziyareti… Kavcıoğlu: Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür#TCMB
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret dönemini biz bitirdikCumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret dönemini biz bitirdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
346 kişi hayatını kaybetmişti... Boeing’in kritik isminin başı dertte346 kişi hayatını kaybetmişti... Boeing’in kritik isminin başı dertte!#Boeing
Beşiktaşın 11i belli oldu Sergen Yalçının tercihi...Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sergen Yalçın'ın tercihi...#Başakşehir
Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 EkimBitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu? Kritik tarih 18 Ekim!#Kripto Para
Dünyada son haber Milletvekili saldırıda öldüDünyada son haber! Milletvekili saldırıda öldü#İngiltere
Beyaz Saray duyurdu Tarih belli oldu, ABD yasağı kaldırıyor...Beyaz Saray duyurdu! Tarih belli oldu, ABD yasağı kaldırıyor... #ABD
Kadıköydeki töre cinayetinde yeni görüntülerKadıköy'deki töre cinayetinde yeni görüntüler#İstanbul
Silahlı eylem yapacaklardı MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyorSilahlı eylem yapacaklardı! MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyor#MIT
Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç Kovid ölümlerinden koruyor muMilyonlarca kişinin kullandığı ilaç! Kovid ölümlerinden koruyor mu?#Koronavirüs
Şaşırtan itiraf: Kelebek ve ‘2’ takıntım varŞaşırtan itiraf: Kelebek ve ‘2’ takıntım var#Birce Akalay
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
HABERLERGündem Haberleri

On Numara'da çekiliş heyecanı! Sonuçlar Millipiyangoonline.com'da

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango TV

On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Haberin Devamı

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numarada çekiliş heyecanı Sonuçlar Millipiyangoonline.comda

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Haberin Devamı

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen Ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango TV

BAKMADAN GEÇME!

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi