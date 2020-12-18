On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı! 18 Aralık On Numara canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!

18 Aralık tarihli On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çekilişin ardından On Numara sorgulama ekranı erişime açıldı. On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabileceksiniz. İşte, 18 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.