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Haber Giriş: 18.12.2020 - 21:09 | Son Güncelleme:

On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı! 18 Aralık On Numara canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!

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On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı! 18 Aralık On Numara canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
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On Numara sonuçları için geri sayım bu akşam sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından, On Numara sonuçları millipiyangoonline’da erişime açıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişle beraber kazandıran numaralar zengin olmak isteyenleri hayalleri bir adım daha yaklaştırdı. Çekiliş sonrası gözler On Numara sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 18 Aralık On Numara sonuçlarına göre şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

18 Aralık tarihli On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çekilişin ardından On Numara sorgulama ekranı erişime açıldı. On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabileceksiniz. İşte, 18 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı.

 

On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı 18 Aralık On Numara canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı 18 Aralık On Numara canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden   yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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