On Numara sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama! 8 Ocak On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı!
On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı yayımlandı. Sisal Şans tarafından bu akşam düzenlenen çekilişin ardından On Numara çekilişinde kazandıran numaralar canlı yayında millipiyangoonline.com'da belli oldu. En çok tercih edilen şans oyunlarından On Numara'da yapılan çekiliş sonrası şanslı numaralar yine zengin olmak isteyenlerin yüzlerini güldürdü. On Numara kuponlarını dolduran vatandaşlar şimdi bu akşamın kazandıran numaralarına odaklandı. İşte, 8 Ocak On Numara sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı.
8 Ocak 2021 tarihli On Numara çekilişi bu akşam 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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