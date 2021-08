On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 23 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!

On Numara çekilişi 23 Ağustos Pazartesi günü talihlilerini aramaya devam ediyor. Milli Piyango'nun düzenlediği şans oyunlarından On Numara, bu akşam noter huzurunda yapılacak çekiliş ile talihlisini bulacak. Haftanın ilk On Numara çekilişi öncesi kuponlarını yatıran vatandaşlar çekiliş saatine odaklandı. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları 20:00'da belli olacak.

On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

