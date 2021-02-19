On Numara sonuçları millipiyangoonline’da! 19 Şubat On Numara çekiliş sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı açıldı!
On Numara sonuçları ilan edildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklandı. Çekilişin sona ermesinin ardından şans oyunu müdavimleri 19 Şubat On Numara sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenen çekilişte ikramiye sorgulamaları online olarak gerçekleşecek. İşte, merakla beklenen On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı..
19 Şubat tarihli On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda büyük ikramiyesi ile çekilen On Numara'da kazandıran şanslı numaralar bu akşam erişime açıldı. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.