On Numara sonuÃ§larÄ± canlÄ± Ã§ekiliÅŸle belli oldu - 29 Ocak On Numara sonuÃ§ sorgulama ekranÄ± millipiyangoonlineâ€™da

29 OcakÂ tarihli On Numara Ã§ekiliÅŸi 20:00â€™da gerÃ§ekleÅŸtirildi.ÂMilli Piyango TV Youtube kanalÄ±ndan ve hurriyet.com.tr'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanan On Numara Ã§ekiliÅŸinin sonuÃ§larÄ± millipiyangoonline'da aÃ§Ä±klandÄ±. Ã‡ekiliÅŸin ardÄ±ndan On Numara sonuÃ§larÄ± ve ikramiye kazandÄ±ran numaralar kamuoyuna duyuruldu.Â On Numara'da ikramiye bilgilerinizi aÅŸaÄŸÄ±daki linkten kolayca Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.Â Pazartesi ve Cuma gÃ¼nleri olmak Ã¼zere haftada iki gÃ¼n dÃ¼zenlenen On Numara Ã§ekiliÅŸinin sonuÃ§larÄ± online sorgulanÄ±yor.Â

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasÄ±ndaki on rakamÄ±n sÄ±ra gÃ¶zetilmeksizin doÄŸru tahmin edilmesinden oluÅŸur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasÄ±ndaki on rakamdan oluÅŸur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) Ã¼creti 2 TLâ€™dir. Minimum oynama tutarÄ± tek bir oyun kombinasyonun (kolon) Ã¼cretine eÅŸittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasÄ±ndaki rakamlardan Ã§ekilen yirmi iki rakamdan oluÅŸur. Her Ã§ekiliÅŸte, Ã§ekilen her bir rakam tekrar Ã§ekiliÅŸe dahil edilmedenÂ Â yirmi iki adet rakam Ã§ekilir. Sisal Åžans sistemi sayesinde her bir Ã§ekiliÅŸ tahmin edilemez olup her kombinasyonun Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± aynÄ±dÄ±r.