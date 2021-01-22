On Numara çekilişi saat kaçta? 22 Ocak On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak!

22 Ocak 2021 tarihli On Numara çekilişi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı izlenebilen çekilişin bugün saat kaçta yapılacağını sorguluyor. Öte yandan sonuçların belli olmasının ardından kupon sorgulamasının nasıl yapılacağı da araştırılıyor. İşte, On Numara çekilişi ve sonuçları hakkında bilgi...

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak.

On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün düzenleniyor.

On Numara'nın heyecanla beklenen çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirilecek.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.