On Numara canlı çekiliş sonuçları ilan edildi 30 Mart 2020 - MPİ 921. hafta On Numara sonuç sorgulama ekranı (İşte şanslı rakamlar)

Her hafta pazartesi günleri gerçekleşen On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ'nin genel müdürlük binasında noter heyeti huzurunda saat 21:15'te gerçekleşen canlı On Numara çekiliş sonuçlarının belli olmasının ardından, şans oyunu tutkunlarının gözü 921. hafta On Numara çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki, On Numara sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, heyecanla beklenen 30 Mart 2020 On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranında yer alan haftanın şanslı rakamları...

30 MART ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası 30 Mart On Numara sonuçları ilan edildi. Canlı On Numara çekilişi sonrası, haftanın şanslı rakamları şunlar oldu;

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunları arasında yer alan On Numara'nın çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. On Numara'nın 30 Mart tarihli çekiliş sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

On Numara çekilişinde geçen hafta ne olmuştu?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 3 bin 370 lira 15'er kuruş, 8 bilen 1692 kişi 175 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 312 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 99 bin 548 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 495 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir ile İstanbul'un Sancaktepe ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.