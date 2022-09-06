Omurilik felcinde asıl mesele hayata katılmak

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Omurilik felci olanların en büyük şikâyeti kendilerine acıma ile yaklaşılması ve sosyal anlamda yük olma hissi oldu. Bugün sağlıklı olan herkes yarın için bir engelli adayı olabilir. Omurilik felci hastalarının birçoğunun hikâyesi de böyle. Prof. Dr. Evrim Coşkun, “Hastalarımızın en çok sorduğu soru, ‘Ne zaman yürüyeceğim?’ sorusu. Ancak en önemli sorun hastaların ne zaman hayata katılabileceği. Her omurilik felçli evinden çıktığı andan itibaren tek başına her yere gidip güvenle geri dönebilmeli” dedi.