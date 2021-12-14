Omikron’u işte bu ‘çıkıntı’ yayıyor

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Delta, Çin’de çıkan ilk virüsün ardından çok ciddi mutasyonlar göstermişti. Bu mutasyonların bir kısmı da özellikle hücrelerimize giriş için virüsün kullandığı çıkıntı proteinindeydi. Burada ise yaklaşık 30’un üzerinde ‘spike proteini’ dediğimiz bu çıkıntı proteininde yine mutasyonlar var. Bu mutasyonların bir kısmı bağlanmayı bir kısmı da vücudumuzun, savunma sistemimizin korunmak için geliştirdiği antikorların bağlandığı noktayı etkiliyor. Çıkıntı proteini aslında geldiği zaman karşısındaki reseptöre bağlanıyor. Bizim antikorlarımız da çıkıntı proteinlerinin kenar kısımlarına bağlanarak onun karşıya bağlanmasını engelliyordu. Ama şimdi var olan bu yeni varyantta bu çıkıntının üzerindeki yer alan kısımlar bir miktar değişiklik gösterdi. O nedenle bizim antikorlarımız, vücudumuzun geliştirdiği savunma mekanizmaları buraya çok etkili bağlanamıyor. Bu nedenle de bu virüsün daha kolay hücrelerimize girmesi söz konusu olabilir. Böyle bir özelliği var.

ŞİMDİLİK AĞIR GEÇMİYOR

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Prof. Dr. Ateş Kara, şu anda virüsün hasta etme şiddeti konusunda ellerinde çok fazla detay olmadığını belirterek, “Güney Afrika'dan gelen veriler hastalığın sanki çok ağır seyretmediğini; yine ateş ve boğaz ağrısı yaptığını, kas ve halsizlik yaptığını belirtiyor. Ama hastalık yapacak kadar ağır olmadığını; çok küçük bir grupta yoğun bakım ve hastalık yaptığını gösteriyor” dedi.

OMİKRON'DAN İLK ÖLÜM İNGİLTERE'DE

Koronavirüsün daha bulaşıcı olan yeni türü Omikron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere’de kaydedildi. Ülkede Omikron vaka sayısı 24 saatte ikiye katlanarak 1239 oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Yapılabilecek en iyi şey bir an önce takviye aşıların yaptırılmasıdır” dedi. Televizyondan halka sesleniş konuşması yapan Boris Johnson, hastanelerde oluşabilecek olası bir yükün önüne geçmek için evden çalışma tavsiyesini yineledi. Ülkedeki mevcut vakaların yüzde 40’ının Omikron varyantından oluştuğu bildirilirken, aralık ayı sonuna kadar baskın varyantın Delta yerine Omikron olacağı tahmin ediliyor. Bu amaçla ciddi bir hatırlatma dozu aşısı kampanyası başlatıldı. Dün binlerce kişi aynı anda üçüncü doz için randevu almak için sağlık sistemi NHS sitesine girince internet altyapısı çöktü. Ülkede yılbaşına kadar günde 1 milyon kişiye üçüncü doz aşı yapılması hedefleniyor.