Omikron mutasyonu hakkında dikkat çeken ayrıntılar! Risk yüzde 70 daha az

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Terör örgütü üyelerine büyük darbe Karar Resmi GazetedeTerör örgütü üyelerine büyük darbe! Karar Resmi Gazete'de#Resmi Gazete
Maç sonu duygusal anlar Karaveli gözyaşlarını tutamadı...Maç sonu duygusal anlar! Karaveli gözyaşlarını tutamadı...#Beşiktaş
G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi Zamaleke bildirildi....G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi! Zamalek'e bildirildi....#Mostafa Mohamed
Bakan Nebati: Yüksek faiz çözümdür diyenlere tokat gibi cevapBakan Nebati: 'Yüksek faiz çözümdür' diyenlere tokat gibi cevap#Nureddin Nebati
Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladıAhmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladı!#Beşiktaş
Beşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndüBeşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndü!#Süper Lig
Dünyayı umutlandıran bir haber daha Risk yüzde 70 daha azDünyayı umutlandıran bir haber daha! Risk yüzde 70 daha az#Omikron
ABDden Putini kızdıracak açıklama Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağıABD'den Putin'i kızdıracak açıklama! 'Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı'#Rusya
Anlaşma tamam THYde maaş zammı netleştiAnlaşma tamam! THY'de maaş zammı netleşti#Türk Hava Yolları
Türkiyenin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişmeTürkiye'nin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişme#Pitbull
Turkovacı bekleyenler dikkat Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksinizTurkovac'ı bekleyenler dikkat! Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz#Fahrettin Koca
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Malatyada maç sonu olay Başkan, hakemin üzerine yürüdüMalatya'da maç sonu olay! Başkan, hakemin üzerine yürüdü#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Üçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmişÜçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor! Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmiş#Sivas
HABERLERGündem Haberleri

Omikron mutasyonu hakkında dikkat çeken ayrıntılar! Risk yüzde 70 daha az

#Omikron#Koronavirüs#İngiltere
Omikron mutasyonu hakkında dikkat çeken ayrıntılar Risk yüzde 70 daha az

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Covid-19'un Omikron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin hastanede tedavi görme riskinin virüsün diğer mutasyonuyla enfekte olmuş kişilere oranla yüzde 70'e kadar daha az olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'un Omikron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin, Covid-19’un Delta ve benzeri mutasyonlarıyla enfekte olan kişilere kıyasla hastanede tedavi görme riskinin yüzde 70'e kadar az olduğunu açıkladı. UKHSA, Omikron mutasyonu ile enfekte olan bir kişinin acile kaldırılma riskinin yüzde 31-41 daha az olduğunu, hastanede tedavi görme riskinin ise yüzde 50 ila 70 daha az olduğunu belirtti.

OMİKRON GÜÇLENDİRİCİ AŞILARIN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Omikron mutasyonu görülen kişilerin ciddi semptomlar geliştirme ihtimalinin virüsün diğer mutasyonlarına göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu aktaran UKHSA, ancak Omikron mutasyonunun güçlendirici aşıların etkinliğini azaltabileceğini açıkladı. Yapılan araştırmada, Omikron mutasyonunun, Covid-19 aşısının 3'üncü dozu olarak da bilinen güçlendirici aşıların etkinliğini aşıdan sonraki 10'uncu haftada azalttığı ortaya çıktı.

OMİKRON 40 YAŞIN ALTINDAKİ KİŞİLERDE DAHA YAYGIN

Araştırmada, Omikron vakalarının çoğunlukla 40 yaşın altında görüldüğü, şiddetli hastalık geliştirme ihtimali daha yüksek olan 60 yaş üstü kişilerde ise Omikron mutasyonunun daha az yangın olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

UKHSA ayrıca, Omikron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin yüzde 9,5'inin daha önce Covid-19'a yakalandığını aktardı.

OMİKRON İLE ENFEKTE OLANLARIN YÜZDE 74’Ü İKİ DOZ AŞILI

UKHSA'nın son verilerine göre, 20 Aralık itibariyle 132 kişi Omikron mutasyonu nedeniyle hastanelerin acil servislerine kaldırıldı. Verilere göre, hastaneye kaldırılan hastalardan 17'si güçlendirici aşılarını almış kişilerden oluşurken, yüzde 74'ü iki doz aşılı, yüzde 27'si ise aşı olmayan kişilerden oluştuğu belirtildi.

Omikron mutasyonunun şu anda Birleşik Krallık’ta en yüksek görüldüğü bölgeler arasında yüzde 90,2 ile İngiltere’nin başkenti Londra, yüzde 80 ile İngiltere'nin doğu bölgesinin yer aldığı belirtildi.

UKHSA CEO'su Dr. Jenny Harris yaptığı açıklamada ise, "Son analizimiz, Omikron mutasyonu tespit edilen kişilerin, virüsün diğer mutasyonunun tespit edildiği kişilere nispeten daha düşük bir hastaneye yatış riski altında olabileceğine dair cesaret verici bir sinyal gösteriyor" ifadelerini kullanarak, "Bunlar erken verilerdir ve bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır" dedi.

OMİKRON VAKA SAYISI 90 BİNİ AŞTI

UKHSA ayrıca, ülke genelinde 16 bin 817 yeni Omikron vakasının tespit edildiğini bildirerek, toplam Omikron vaka sayısının 90 bin 906'ya ulaştığını aktardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omikron#Koronavirüs#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA