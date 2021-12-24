Omikron mutasyonu hakkında dikkat çeken ayrıntılar! Risk yüzde 70 daha az

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Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'un Omikron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin, Covid-19’un Delta ve benzeri mutasyonlarıyla enfekte olan kişilere kıyasla hastanede tedavi görme riskinin yüzde 70'e kadar az olduğunu açıkladı. UKHSA, Omikron mutasyonu ile enfekte olan bir kişinin acile kaldırılma riskinin yüzde 31-41 daha az olduğunu, hastanede tedavi görme riskinin ise yüzde 50 ila 70 daha az olduğunu belirtti.



OMİKRON GÜÇLENDİRİCİ AŞILARIN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Omikron mutasyonu görülen kişilerin ciddi semptomlar geliştirme ihtimalinin virüsün diğer mutasyonlarına göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu aktaran UKHSA, ancak Omikron mutasyonunun güçlendirici aşıların etkinliğini azaltabileceğini açıkladı. Yapılan araştırmada, Omikron mutasyonunun, Covid-19 aşısının 3'üncü dozu olarak da bilinen güçlendirici aşıların etkinliğini aşıdan sonraki 10'uncu haftada azalttığı ortaya çıktı.



OMİKRON 40 YAŞIN ALTINDAKİ KİŞİLERDE DAHA YAYGIN

Araştırmada, Omikron vakalarının çoğunlukla 40 yaşın altında görüldüğü, şiddetli hastalık geliştirme ihtimali daha yüksek olan 60 yaş üstü kişilerde ise Omikron mutasyonunun daha az yangın olduğu belirtildi.

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UKHSA ayrıca, Omikron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin yüzde 9,5'inin daha önce Covid-19'a yakalandığını aktardı.



OMİKRON İLE ENFEKTE OLANLARIN YÜZDE 74’Ü İKİ DOZ AŞILI

UKHSA'nın son verilerine göre, 20 Aralık itibariyle 132 kişi Omikron mutasyonu nedeniyle hastanelerin acil servislerine kaldırıldı. Verilere göre, hastaneye kaldırılan hastalardan 17'si güçlendirici aşılarını almış kişilerden oluşurken, yüzde 74'ü iki doz aşılı, yüzde 27'si ise aşı olmayan kişilerden oluştuğu belirtildi.



Omikron mutasyonunun şu anda Birleşik Krallık’ta en yüksek görüldüğü bölgeler arasında yüzde 90,2 ile İngiltere’nin başkenti Londra, yüzde 80 ile İngiltere'nin doğu bölgesinin yer aldığı belirtildi.



UKHSA CEO'su Dr. Jenny Harris yaptığı açıklamada ise, "Son analizimiz, Omikron mutasyonu tespit edilen kişilerin, virüsün diğer mutasyonunun tespit edildiği kişilere nispeten daha düşük bir hastaneye yatış riski altında olabileceğine dair cesaret verici bir sinyal gösteriyor" ifadelerini kullanarak, "Bunlar erken verilerdir ve bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır" dedi.



OMİKRON VAKA SAYISI 90 BİNİ AŞTI

UKHSA ayrıca, ülke genelinde 16 bin 817 yeni Omikron vakasının tespit edildiğini bildirerek, toplam Omikron vaka sayısının 90 bin 906'ya ulaştığını aktardı.