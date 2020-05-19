Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam'ın Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Ömer Hayyam sözleri ve eserleri günümüzde hala okutulmaktadır.

Ömer Hayyam Kimdir?

1048 yılında doğmuş olan İranlı şair, filozof, yazar, matematikçi ve astronomdur. Ömer Hayyam İslam dünyasının altın çağı olarak nitelendirilen çağda doğmuş İranlı şair olarak bilinir. Doğum adı ise Gıyaseddin Ebul Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam olarak bilinir. Günümüzde kullanılan takvimlerden olan miladi ve hicri takvimin yanı sıra Celali takvimi bulan kişi Ömer Hayyam'dır. Dünya bilimine olumlu katkıları olmuş olan Ömer Hayyam oldukça ünlü bir şairdir. Tarihte ki ilk savaş karşıtı açıklamayı yapan kişi de Ömer Hayyam'dır.

Ömer Hayyam'ın Kısaca Hayatı

18 Mayıs 1048 yılında dünyaya gelmiş olan Ömer Hayyam İranlı bir alimdir. Horasan eyaletinin Nişabur şehrinde doğdu ve büyüdü. Hayatının büyük bir kısmını İran'da yer alan Semerkand kentinde geçirdi. Eğitimini de bu kentte aldı. Hayatını bilimsel araştırmalara, matematiğe ve astronomiye ayırmıştır. Bu dallarda pek çok çalışmalar yapmıştır. Ömer Hayyam yaşamı boyunca ünlü iki alimin peşinden gitmiş ve ilişkilerini bu kişilerle hiç kesmemiştir. Hasan Sabbah ve Nizamül Mülk ile aynı medresede kalmış ve eğitim almıştır. Yaşamı boyunca Harezmi, İbni Haysem, Biruni gibi alimlerden etkilenmiş yaşayış biçimlerini kendine örnek alarak yaşamıştır.

Ömer Hayyam çok iyi bir matematikçi idi. Matematik bilimine katmış olduğu yararları bulunmaktadır. Matematikte ki binom açılımını bulan ilk insandır. Orta çağda evreni anlamak için İslam alimleri İslam'ı ele alırken Ömer Hayyam, bilim ile evreni anlamayı seçmiştir. Ömer Hayyam rubaileri ile ünlü bir şairdir. Yazmış olduğu rubailer günümüzde hala tartışılmakta ve okutulmaktadır. Ömer Hayyam hayatı boyunca 158 tane rubai yazmıştır. Ömer Hayyam çocukluğunun büyük bölümünü Afganistan'da geçirdi. Şeyh Muhammed Mansuri tarafından eğitim aldı. Ayrıca doğmuş olduğu Nişabur bölgesinin en ünlü alimlerinden bizzat ders aldı. Geometri ve Cebir ile hayatı boyunca ilgilendi. Bu alanlarda yapmış olduğu çalımalar neticesinde bu bilimlere önemli katkıları olmuştur. Selçuklu hükümdarı olan Melikşah'a da danışmanlık yapmıştır.

Ömer Hayyam'ın Eserleri (Kitapları)

- Ziyc-i Melikşah

- Müşkilat'ül Hisab

- Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind

- Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele

- İlm-i Külliyat (

- Nevruzname

- Risaletün fil İhtiyal li Marifet

- Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat

- Risaletün fi Vücud

- Muhtasarun fi't Tabiiyat

- Risaletün fi'l Kevn vet Teklif

- Levazim'ül Emkine

- Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil

Ömer Hayyam'ın Sözleri

" Ayrılığın özlemin her şeyin bir hazzı vardır. Seni anlamak da güzel, seni beklemek kadar. "

" Niceleri geldi neler istediler, sonunda dünyayı bırakıp gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler. "

" Bu dünyaya kendi isteğimle gelmedim ben, kendi isteğimle gidemiyorum şimdi. "

Ömer Hayyam'ın Şiirleri

- 1 Nolu Rubai

- Sefa Sür

- Ey Kör

- 27 Nolu Rubai

- Zaman

- 20 Nolu Rubai

- Özgürlük

- Pergel

- Dörtlükler

- Kim Demiş?

- Aşk

- Bir gün öleceksin