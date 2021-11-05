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Ömer Çelik'ten vatandaşa küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir

#Ömer Çelik#Lütfi Türkkan#Küfür
Ömer Çelikten vatandaşa küfür eden Lütfü Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını bir vatandaşa küfretmesine sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Derya Yanık, "Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş ama bu seviyeyi Türk siyaseti de Yüce Meclis de hak etmiyor." ifadesini kullandı.

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Şehit yakını olduğunu iddia eden bir vatandaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki göstermişti. Bu sırada vatandaşın yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfür etmişti.

ÇELİK: DERHAL ÖZÜR DİLEMELİDİR

Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkkan'a tepki göstererek, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN TÜRKKAN'A SERT TEPKİLER

İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunan kişiye küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki geldi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KULLANDIĞI ÇİRKİN ÜSLUP ASLA KABUL EDİLEMEZ

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM’de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" dedi.

BAKAN VARANK: HAYSİYETSİZLERE SAHİP ÇIKMAYIN DEDİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından İYİ Partili Türkkan'a tepki göstererek, "Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!" ifadelerini kullandı.

DERYA YANIK'DAN TEPKİ

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a yönelik, "Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş ama bu seviyeyi Türk siyaseti de Yüce Meclis de hak etmiyor." ifadesini kullandı.

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#Ömer Çelik#Lütfi Türkkan#Küfür

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