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Ömer Çelik'ten Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin açıklama: Ümit veren bir gelişmedir

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#Ömer Çelik#Gazze#BM
Ömer Çelikten Gazzede ateşkes tasarısına ilişkin açıklama: Ümit veren bir gelişmedir
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 20:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazze'de acilen ateşkes sağlanması karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi, Filistin’de akan kanın durması yolunda ümit veren bir gelişmedir" açıklamasını yaptı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi, Filistin’de akan kanın durması yolunda ümit veren bir gelişmedir.

Kuşkusuz bu karar, başta küresel vicdanı temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere küresel vicdana kulak veren liderlerin yürüttükleri yoğun diplomasinin sonucudur.

Bu kararın, en kısa zaman "kalıcı" bir ateşkese yol açması gerektiğine inanıyoruz.

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#Ömer Çelik#Gazze#BM

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