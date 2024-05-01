Ömer Çelik: Sivil anayasaya ihtiyaç var

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AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Sözcü Ömer Çelik, özetle şunları söyledi:

“(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Hamas açıklamaları) Bu açıklamaları yanlış olarak değerlendiriyoruz. Sivillere dönük saldırıları doğru bulmuyoruz ama gelinen noktada esas mesele Hamas meselesi değil Netanyahu’nun soykırım ve katliam siyasetidir. Hamas İsrail’in seçimlere izin verdiği bir partidir. Kazandığı için ona yasak getirdi. Bütün insanlık açısından görülen Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasına verilecek isimdir.

VERİLEN HAK GERİ ALINMAZ

Türkiye’de artık parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bilek güreşi şeklinde sunmaktan vazgeçilmelidir. Vatandaş karar vermiştir. Ülkemiz bu sistemle yönetilmektedir. Vatandaşa verilen hak asla geri alınmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tüm testlerden geçmiştir. Türkiye’nin çağdaş, sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Aksayan yerlerin her zaman düzeltilmesi mümkündür.

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Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen Netanyahu soykırım politikalarını durdurmuyor. İnsanların ortaya koyduğu haklı duruşu ters kelepçe ile karşıladığını görüyoruz. ABD’deki görüntüler vicdana vurulan ters kelepçedir. Söz konusu ne İsrail ne Yahudi hakları ne de başka konu. Söz konusu Siyonizm olduğunda insan hakları askıya alınıyor.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE ALINMALI

İran-İsrail gerilimi olduğu dönemde Cumhurbaşkanı’mızın Irak ziyareti olumlu oldu. Kalkınma Yolu projesinin hayata geçmesini istemeyen, kaos isteyen pek çok odak var. Türkiye barıştan yana tutumunu sürdürerek projeye destek vermektedir. Önemli konulardan biri terörle mücadele. PKK’yı yasaklı örgütler listesine almaları olumlu ama doğrudan terör örgütü listesine almalarını bekliyoruz. Bir terör örgütünün hangi muameleyi görmesi gerekiyorsa o muameleyi görmeli.”