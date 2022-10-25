Ömer Çelik: Radyo-televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç'ı kaybettik

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden, hayatını kaybeden Halit Kıvanç için taziye mesajı yayınladı. Çelik mesajında"Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç’ı kaybettik... Nezaketi, güleryüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

SİYASİLERDEN taziye MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Radyo ve Televizyon tarihimizin en önemli, en sembol isimlerinden biri olan Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:Televizyon ve radyo tarihimizin duayeni, usta gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisini hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Radyo, televizyon ve basın camiamızın örnek ismi Halit Kıvanç’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halit Kıvanç beyefendiye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Türk spor basınının duayen ismi, Dünya Kupası’nın unutulmaz sesi Halit Kıvanç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu Halit Kıvanç aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.