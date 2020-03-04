Ölümüne takipsizlik kararı

SURİYE’deki Beyaz Baretliler’in kurucusu Le Mesurier 11 Kasım 2019 sabahı, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta ölü bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Le Mesurier’in eşi Emma Winberg’in şüpheli olarak ifadesine başvuruldu. Ayrıca Le Mesurier’in mesai arkadaşları, evinin çalışanları, çevre esnafı ve yakınları da savcılıkta sorgulandı. Polis Le Mesurier’in ofisinde ve terastan düştüğü yerde detaylı inceleme yaptı. O dönem Le Mesurier’in ölümüyle ilgili çok sayıda komplo teorileri ileri sürüldü. Olay yeri inceleme ve Adli Tıp Kurumu raporları ile güvenlik kamera görüntüleri, tanık beyanları, dijital incelemeler ve cep telefonları çözümlerini dikkate alan savcılık, ölüm olayının bir başkası veya başkaları tarafından gerçekleştirildiğine dair delil bulamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık 3.5 ay süren soruşturmanın sonunda takipsizlik kararı verdi. Le Mesurier’in eşiyle ilgili ayrıca yürütülen soruşturmaya da takipsizlik kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Le Mesurier'in ölümünde, üçüncü kişilere atfı kabil bir kusur veya suçun tespit edilemediği anlaşılmakla takipsizlik kararı verilmiştir” denildi.