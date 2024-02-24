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Ölümü günlerce konuşulmuştu: Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü

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#Aleyna Çakır#Sema Esen#Su Kuyusu
Ölümü günlerce konuşulmuştu: Aleyna Çakırın ailesi su kuyusuna düştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 16:09

Aleyna Çakır olarak bilinen ve 21 yaşında öldürülen Sema Esen'in ailesi Kırşehir'de su kuyusuna düştü.

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Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinde bulunan ikametlerinde su kuyusuna düşen Hatun Esen ve düştüğü kuyudan eşini çıkartmak isteyen Mehmet Esen yaralandı. Yaralı çift Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı yaşanan olayla ilgili inceleme sürüyor. Aleyna Çakır'ın, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu.

Sema Esen'in hayatını kaybetmesinin şüphelisi Ümitcan Uygun yargılandığı başka bir davadan da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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#Aleyna Çakır#Sema Esen#Su Kuyusu

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