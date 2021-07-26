Ölüme terk edilen civcivlerin şansı Zöhre

ADANA Çukurova’da yaşayan amatör balıkçı Recep Yılmaz, 21 Temmuz akşamı Seyhan Baraj Gölü çevresine terk edilen yüzlerce civcivi görünce Büyükşehir Belediyesi’ne durumu bildirdi. 22 Temmuz sabahı gittiğinde herhangi bir işlem yapılmadığını fark eden Yılmaz, civcivlere sahip çıkılması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor” dedi.



‘GÖZÜM GİBİ BAKIYORUM’

Gelişmeler üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivleri toplamak için harekete geçti. Toplanan civcivler, Pirili Mahallesi’nde çiftçilik yapan Zöhre Türkmen’e yediemin olarak teslim edildi. 300’e yakın civcive kümesini açan ve bakımlarını üstlenen Türkmen, hayvanların böylece terk edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Civcivlerin aç ve susuz halini görünce vicdanının sızladığını anlatan Türkmen, “Yıllardır hayvanlara bakıyorum. Kanatlı hayvanlar üzerine yaptığım projeyle hibe kazanmıştım. Onların nasıl yetiştirileceğini biliyorum. Civcivlere gözüm gibi bakacağım. Buna söz veriyorum. Herkesin içi rahat olsun. Burada çok mutlular. Beslenince halsizlikleri gitti. Sahibi ortaya çıkarsa ‘Onları neden bıraktın?’ diye sorarım. Eğer ortaya çıkmazsa onları tamamen sahiplenebilirim” diye konuştu.

‘SAĞLIKLARI YERİNDE’

Açlıktan ölmek üzere olan civcivleri gerekli işlemlerin ardından 21 günlük karantina süreci için Türkmen’in çiftliğine getirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç ise “Örnek çiftçilerimizden olan Zöhre Hanım, bu süreçte civcivlere çocuğu gibi bakmaya başladı. Özenli bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu ilgisi için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de hayırsever vatandaşlarımız aracılığıyla yem getirdik. Veteriner hekim arkadaşımızla sağlık taraması yaptık. Civcivlerin şu aşamada sağlığında sorun olmadığını söyleyebiliriz. Bu süreçte sahibi ortaya çıkarsa civcivler, gerekli yaptırımlardan sonra kendisine teslim edilir. Çıkmaz ise özverili davranışından dolayı Zöhre Hanım’a teslim edebileceğiz” ifadelerini kullandı.

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