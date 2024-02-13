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Ölüme randevu

Güncelleme Tarihi:

#Erkan Meşe#Beste Ayşegül Yeşilyurt#Maltepe
Ölüme randevu
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

İSTANBUL Maltepe’de poliste 9 suç kaydı bulunan Erkan Meşe (34) ile Beste Ayşegül Yeşilyurt şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022 yılında boşanmışlardı. Çiftin 7 yaşında bir kızları vardı.

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Erkan Meşe yeniden barışmak istese de Beste Ayşegül Yeşilyurt erkek arkadaşı olduğunu söyleyerek bu teklifi reddediyordu. Erkan Meşe önceki gün Beste Ayşegül Yeşilyurt ve erkek arkadaşı Emrah Ç.’yi konuşmak için eve çağırdı. Erkan Meşe birlikte alkol aldıkları sırada tartıştığı Beste Ayşegül Yeşilyurt’u boğazından bıçaklayarak öldürdü. Erkan Meşe polise teslim oldu. Emrah Ç. polisteki ifadesinde, “Erkan Meşe beni arayıp evde tartıştıklarını söyledi. Ben de adrese gittim. Bir süre alkol aldık. Bu sırada aralarında tartışma çıktı” dedi. 

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#Erkan Meşe#Beste Ayşegül Yeşilyurt#Maltepe

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