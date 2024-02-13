Ölüme randevu

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Erkan Meşe yeniden barışmak istese de Beste Ayşegül Yeşilyurt erkek arkadaşı olduğunu söyleyerek bu teklifi reddediyordu. Erkan Meşe önceki gün Beste Ayşegül Yeşilyurt ve erkek arkadaşı Emrah Ç.’yi konuşmak için eve çağırdı. Erkan Meşe birlikte alkol aldıkları sırada tartıştığı Beste Ayşegül Yeşilyurt’u boğazından bıçaklayarak öldürdü. Erkan Meşe polise teslim oldu. Emrah Ç. polisteki ifadesinde, “Erkan Meşe beni arayıp evde tartıştıklarını söyledi. Ben de adrese gittim. Bir süre alkol aldık. Bu sırada aralarında tartışma çıktı” dedi.