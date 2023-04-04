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Ölüme meydan okudu! İşte anne yüreği...

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#Düzce#Otomobil#Kaçırma
Ölüme meydan okudu İşte anne yüreği...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Anne S.Ş., 14 yaşındaki oğlunu otomobile bindirip kaçırmak isteyen eski eşini durdurmak için aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol gitti.

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Düzce’de Aziziye Mahallesi’nde 1 Nisan’da A.O.Ş., eski eşi S.Ş.’den 14 yaşındaki çocuğunu almak istedi. S.Ş. izin vermeyince A.O.Ş., çocuğu zorla otomobile bindirdi. S.Ş. otomobilin kaputuna tutunup aracı engellemeye çalıştı. Fakat A.O.Ş. aracın üstündeki S.Ş.’ye aldırmadan yola devam etti. Durumu fark edenler de aracı durdurmaya çalıştı. Bu kez A.O.Ş., otomobili mahalle sakinlerinin üzerine sürdü.

ESKİ EŞ GÖZALTINDA

İhbarla harekete geçen polis, A.O.Ş.’nin gidebileceği güzergâhları belirleyip tedbir aldı. Ekipler, A.O.Ş.’yi Sakarya’nın Hendek ilçesi girişinde durdurdu. Bu sırada kaput üzerindeki S.Ş. yere düşüp yaralandı. Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, tedaviye alındı. A.O.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının kaput üstündeki yaklaşık 40 kilometrelik yolculuğu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Düzce#Otomobil#Kaçırma

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