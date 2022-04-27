Ölüme götüren ihmaller zinciri

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ve keşif tutanaklarında kanalın bulunduğu alanda yaya geçişini engelleyecek herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı, kanalın bulunduğu alanda yayaların girmesinin yasak olduğunu gösteren herhangi bir uyarıcı levha, ikaz ve benzeri işaretlerin konulmadığı belirtildi. Bilirkişi uzmanları da kanal etrafının yeteri kadar aydınlatılmadığını, kanal etrafında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasının kazanın birinci sebebi olduğunu ifade etti.

İddianamede inşaat firması sahibi, inşaat firması vekili ile iş güvenliği uzmanı hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Cirit’in ölümüyle ilgili açılan davanın ilk duruşması ise 10 Mayıs’ta görülecek.

Haberin Devamı

İhmalleri olan kişilerin bilinçli taksirden ölüme neden olma suçundan yargılanmaları gerektiğini savunan avukat Halil Özer ise, “Üniversitenin de gerekli tedbirleri almadığı kanaatindeyiz” dedi.