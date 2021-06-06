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DHA
Haber Giriş: 06.06.2021 - 21:16 | Son Güncelleme:

Ölümden kıl payı kurtuldu! 5 katlı binada korku dolu anlar

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Ölümden kıl payı kurtuldu! 5 katlı binada korku dolu anlar

Mersin’de 5 katlı binanın çatısından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Bir süre asılı kaldığı çatıdan kendini boşluğa bırakan kişi, 5'inci katın balkonuna düşerek kurtuldu. 

Olay, sabah saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatısına çıkan bir kişi aşağıya sarkarak 5’inci kat balkonuna inmeye çalıştı. Binanın çatısından sarkan kişiyi görenler ise yaşanan korku dolu anları heyecanla izledi. Binanın çatısında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen kişi, ardından kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin endişe içerisinde izlediği olayda 5inci katın balkon demirinin üzerine düşen kişiye, evde bulunanlar tutarak ölümden kurtardı. 

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