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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

Ölümden döndüler

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Ölümden döndüler
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 10 E 0794 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta bulunan Fatma A. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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