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Ölümden döndü! Araçta sıkışan sağlık memurunu itfaiye kurtardı

#Kaza#Sağlık Memuru#Samsun
Ölümden döndü Araçta sıkışan sağlık memurunu itfaiye kurtardı

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak demir bariyere çapması sonucu meydana gelen kazada aracın içinde sıkışan sağlık memuru itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Çere Yolu Ataköy Köprüsü yanında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan sağlık memuru Tunahan Koldere (28) idaresindeki 55 TK 282 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demir bariyerleri parçaladı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Tunahan Koldere aracın içinde sıkıştı. Kaza yerine polis. ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sağlık memuru 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kaza#Sağlık Memuru#Samsun

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