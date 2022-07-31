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Çeşitli kimyasallarla birleştirilen atık yağlar araçlarda akaryakıt olarak kullanılıyor ancak araç motorlarında yangına neden oluyor. Bu nedenle çıkan yangınlarda çok sayıda can kaybı meydana gelmişti.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak akaryakıt satıcılarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda Ataşehir, Ümraniye, Sultanbeyli ve Tuzla’daki depolara operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, atık yağlardan akaryakıt elde edildiği ve ucuz fiyattan piyasaya sürüldüğü belirlendi. Kaçak akaryakıtın naklinde kullanılan 5 tankere el koyuldu. Operasyonlarda toplam 88 bin 500 litre 10 numara yağ ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

NEDİR?

Halk arasında ‘10 numara yağ’ olarak adlandırılan kaçak akaryakıt, atık madeni yağlara kimyasal maddeler karıştırılarak elde ediliyor. Yanıcı özellikteki bu yakıt motorinden daha ucuza satıldığı için otobüs, kamyon ve TIR gibi ağır vasıtalarda kullanılıyor. Ancak motoru aşırı ısıttığı için aracın yanmasına ve çok duman çıkarttığı için hava kirliliğine neden oluyor. Ayrıca kayıt dışı satıldığı için devlet de vergi kaybına uğruyor.