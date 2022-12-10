Ölüm potası

Güncelleme Tarihi:
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Mezraa Mahallesi’nde oturan Metehan Kerem Yılmaz (5), önceki gün evinin hemen yanındaki Mezraa Ortaokulu’nun bahçesine oyun oynamaya gitti. Metehan oynadığı sırada, taşınabilir potanın aniden katlanması sonucu demir aksam arasında sıkıştı. Metehan, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuk kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Metehan Kerem Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde dün öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürerken, okul bahçesindeki 2 potanın katlanmış halde yerinde olduğu görüldü.