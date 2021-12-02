Ölüm nedeni uyuşturucu

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Yapılan ilk incelemede Sedanur’un ölümü şüpheli görülmüş ve geceyi birlikte geçirdiği Serdar Yazıcı (32) gözaltına alınmıştı. Serdar Yazıcı polisteki işlemlerinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcı, Serdar Yazıcı’nın ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi hâkimlik adli kontrol şartıyla Serdar Yazıcı’yı serbest bıraktı. Savcı bu karara itiraz etti. İtiraz değerlendirilme aşamasındayken Serdar Yazıcı, Şişli’de uyuşturucu maddeyle yakalanınca tutuklandı. Savcının itirazı kabul edilince bir kez de Sedanur Şen’in ölümüyle ilgili tutuklanmış oldu.

9 YIL HAPSİ İSTENDİ

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside Sedanur Şen’in ölüm nedeninin uyuşturucu olduğu tespit edildi. Kanında çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Sedanur Şen’e uyuşturucu verdiğini iddia ettiği Serdar Yazıcı’nın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi. Başsavcılık ayrıca Serdar Yazıcı’ya ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan da 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesini talep etti. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek Yazıcı’ya dava açtı.