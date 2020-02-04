MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖlüm nedeni Fentanil
GeriGündem Ölüm nedeni Fentanil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ölüm nedeni Fentanil

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Ölüm nedeni Fentanil

Anestezİ teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018’de erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Karaman'ın ölüm nedeni kanında bulunan yüksek dozdaki 'Fentanil' olduğu belirtildi.

 

Anestezİ teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018’de erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmuştu. Karaman’ın kanında ‘fentanil’, ‘propofol’ ve birçok etken maddeli ilaç tespit edilmişti. Davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Karaman’ın kanında bulunan ilaçlarla ilgili yeni rapor alınmasına karar vermişti.

Adli Tıp Kurumu, 13 Ocak 2020 tarihli raporunda, Fentanil isimli ilacın bağımlılık yapma potansiyelinin olduğu, bu sebeple kırmızı reçete ile satılan bir ilaç olduğuna işaret edildi. Raporda, “saptanan Fentanil kan düzeyinin öldürücü olduğu” tespiti yapıldı.

Karaman Ailesi’nin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, “Cinayet mahallinde Fentanil içeren bir enjektör yahut ampul bulunamamış olması Ayşe’nin ölümünün cinayet, delillerin de karartılmış olduğunu gösterir” iddiasında bulundu.

False
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle