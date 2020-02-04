Ölüm nedeni Fentanil

Anestezİ teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018’de erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmuştu. Karaman’ın kanında ‘fentanil’, ‘propofol’ ve birçok etken maddeli ilaç tespit edilmişti. Davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Karaman’ın kanında bulunan ilaçlarla ilgili yeni rapor alınmasına karar vermişti.



Adli Tıp Kurumu, 13 Ocak 2020 tarihli raporunda, Fentanil isimli ilacın bağımlılık yapma potansiyelinin olduğu, bu sebeple kırmızı reçete ile satılan bir ilaç olduğuna işaret edildi. Raporda, “saptanan Fentanil kan düzeyinin öldürücü olduğu” tespiti yapıldı.



Karaman Ailesi’nin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, “Cinayet mahallinde Fentanil içeren bir enjektör yahut ampul bulunamamış olması Ayşe’nin ölümünün cinayet, delillerin de karartılmış olduğunu gösterir” iddiasında bulundu.



