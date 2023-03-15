Ölüm merkezi sonunda kapandı

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Resmi kayıtlara göre, Muğla Marmaris’te terapi ve gösteri için Onmega Dolphin Park’ın havuzlarında tutulan yunuslardan 5’i son 1.5 yıl içerisinde ölmüştü. 24 Temmuz 2022’de Splash ve hemen ardından Jonas isimli yunusların ölümü üzerine Yunuslara Özgürlük Platformu (YÖP) ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Onmega Dolphin Park yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Belediyenin geçici olarak faaliyetlerini durdurduğu Onmega Dolphin Park’taki son yunuslar Daisy ve Eva Antalya’daki başka bir yunus parkına gönderilmişti. Geçtiğimiz ay kapılarını kapatan Onmega Dolphin Park’ın talebaları da kaldırıldı. Böylece Onmega Dolphin Park, Türkiye’de Fethiye ve Kaş’tan sonra kapanan üçüncü yunus parkı oldu.

2008 yılından itibaren Dolphin Park Yunuslarla Terapi ve Eğlence Merkezi’nde yöneticilik yapan Elena Gerasimova, kapanmayla ilgili bir mahkeme kararının bulunmadığını, yunus ölümlerinin ardından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. Maddesi gereği parka ilave yunus dahil edemedikleri için parkı kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.





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Yunuslara Özgürlük Platformu Kurucusu Öykü Yağcı, Antalya’ya gönderilen iki yunustan Daisy’nin hasta olduğunu öğrendiklerini belirterek, “Endişeliyiz. Türkiye’de şu an 7 yunus parkı var. Parklara 10 yıl daha açık kalma izni verildi ancak 10 yıl daha bekleyemeyiz. Hayvanlar acı çekiyor” dedi.