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Ölüm merkezi sonunda kapandı

Güncelleme Tarihi:

#Onmega Dolphin Park#Yunus#Havuz
Ölüm merkezi sonunda kapandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

Marmaris’te gösteri ve terapi amaçlı işletilen ve beş yunusun 1.5 yıl içerisinde öldüğü Onmega Dolphin Park kapatıldı.

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Resmi kayıtlara göre, Muğla Marmaris’te terapi ve gösteri için Onmega Dolphin Park’ın havuzlarında tutulan yunuslardan 5’i son 1.5 yıl içerisinde ölmüştü. 24 Temmuz 2022’de Splash ve hemen ardından Jonas isimli yunusların ölümü üzerine Yunuslara Özgürlük Platformu (YÖP) ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Onmega Dolphin Park yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Belediyenin geçici olarak faaliyetlerini durdurduğu Onmega Dolphin Park’taki son yunuslar Daisy ve Eva Antalya’daki başka bir yunus parkına gönderilmişti. Geçtiğimiz ay kapılarını kapatan Onmega Dolphin Park’ın talebaları da kaldırıldı. Böylece Onmega Dolphin Park, Türkiye’de Fethiye ve Kaş’tan sonra kapanan üçüncü yunus parkı oldu.

2008 yılından itibaren Dolphin Park Yunuslarla Terapi ve Eğlence Merkezi’nde yöneticilik yapan Elena Gerasimova, kapanmayla ilgili bir mahkeme kararının bulunmadığını, yunus ölümlerinin ardından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. Maddesi gereği parka ilave yunus dahil edemedikleri için parkı kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ölüm merkezi sonunda kapandı


‘DAİSY İÇİN ENDİŞELİYİZ’

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Yunuslara Özgürlük Platformu Kurucusu Öykü Yağcı, Antalya’ya gönderilen iki yunustan Daisy’nin hasta olduğunu öğrendiklerini belirterek, “Endişeliyiz. Türkiye’de şu an 7 yunus parkı var. Parklara 10 yıl daha açık kalma izni verildi ancak 10 yıl daha bekleyemeyiz. Hayvanlar acı çekiyor” dedi.

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#Onmega Dolphin Park#Yunus#Havuz

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