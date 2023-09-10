Ölüm bungalovlarında 2 yönetici tutuklandı

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Kırklareli’nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde geçen salı kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli öğretmen Raile Şimşek ile eşi Ahmet Baki Şimşek, hayatını kaybetti.

YIKIM KARARI VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Sisli Vadi' adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiğini açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da işletmenin daha önce özel idare tarafından mühürlendiğini ve hakkında yıkım kararı olduğunu kaydetti.

Firmanın gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.