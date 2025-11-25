Ölüm bir gün önce ‘gözükmüş’

Haberin Devamı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek’in havuzunun inşaat kalıplarını yapan Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının montajını standartlara aykırı gerçekleştirdiği öne sürülen Naim B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirtilen Halim İ. gözaltına alındı. Zafer M., Naim B. ve Halim İ., ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı. M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı bilirkişi raporu, 25 Eylül’de tamamlandı. Raporda olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi. Naim B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen Halim İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Zafer M.’ye ise kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.

HABER VERMEMİŞ

Raporda Zeyrek’in evindeki havuzun proje kapsamında süs havuzu olarak onay aldığı, buna rağmen yüzme havuzu yapıldığı tespit edildi. Olaydan bir gün önce dip temizliği yapılan havuzda su kaçağı oluştuğu, havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö.’nün (55) motorun yanmış olabileceği ve kesinlikle müdahalede bulunulmaması yönünde uyarı yaptığı ancak site güvenlik görevlisi Ahmet S.’nin (56) bu durumu bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyrek’e iletmediği iddianamede yer aldı.