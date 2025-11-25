Balkanlar beyaza büründü, sıra Türkiye’de mi? ‘Cephe yağışları etkisindeyiz’ | Adil Tek, kuvvetli sağanak için tarih verdi

Haberin Devamı

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ilk önce Türkiye genelinde son aylarda yaşanan sıcaklık ve yağış anomalilerini değerlendirdi. Tek, kasım ayının mevsim normallerine göre oldukça kurak geçtiğini belirterek, “Haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları genel olarak kurak geçti. Ekim ayında yağışlarda bir miktar normale dönüş olsa da kasım ayında sıcaklıklar yeniden ortalamanın üzerine çıktı, yağışlar ise ortalamanın altında kaldı” dedi.



Tek, kasım ayında İstanbul’un 25 dereceleri gördüğünü, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde de sıcaklıkların 30 derecelere kadar yükseldiğini vurguladı. Bu durumun güneyli akışın etkisiyle ortaya çıktığını belirten uzman isim, “Güneyli hava akışı yüksek basınçla birleşince sıcaklıklar belirgin şekilde arttı” ifadelerini kullandı.





Balkanlar'da kar etkili oluyor. Hafta sonu Saraybosna'da başlayan kar yağışı, iki boyunca devam etti. Özellikle tarihi Başçarşı'da kar görsel şölen oluşturdu. / Fotoğraf: AA

‘SICAKLIK REKORLARI ARTIK 1950’Lİ YILLARLA DEĞİL SON 10-15 YILLIK DÖNEMLE YARIŞIYOR’



‘KASIM AYINDA İSTANBUL’DA 36 KİLOGRAM YAĞIŞ GERÇEKLEŞTİ’

Sıcaklık artışlarının sıkça iklim değişikliğine bağlandığını da hatırlatan Adil Tek,değerlendirmesinde bulundu.Tek, özellikle sıcaklık rekorlarının artık geçmişteki yıllarla değil, daha çok son 10-15 yıllık dönemle yarıştığını belirterek,diye konuştu.

Adil Tek, “Şu anda kısa süreli bir yağışlı hava etkisi altındayız, ancak bu soğuma bu mevsimde olması gereken düzeyde değil. Her ne kadar dün bazı bölgelerde yağmur düşse de istenilen seviyede değildi” dedi.

Örnek olarak İstanbul’u değerlendiren Tek, “Dün İstanbul’da 12-13 kilogram arasında yağış ölçüldü. İstanbul’un uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması ise 105 kilogram. Bu yağışlardan önce de kasım ayında 26 kilogram yağış düşmüştü. Şu ana kadar toplam 36 kilogram yağış gerçekleşti ve bu, uzun yıllar ortalamasının yaklaşık üçte biri kadar” ifadelerini kullandı.



Uzman isim, “Yani Kasım yağışlarının sadece yüzde 30’u gerçekleşmiş durumda. Bu tablo, beklentilerin oldukça altında” diye konuştu.





BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

“İstanbul’da sıcaklıklar düştü, bugünden itibaren diğer illerde de azalma başlayacak. Marmara Bölgesi’nde etkili olan bu düşüş, beraberinde yağış getirdi. Yağışlar, soğuk cephe yağışlarıydı ve bir geçiş niteliği taşıyor. Şimdi bu cephe Anadolu’ya doğru kayıyor, ancak gün içinde etkisini yavaş yavaş yitirecek” diyen Adil Tek şöyle devam etti:



“İç Anadolu ve Akdeniz’de ise sıcak-soğuk cepheleri bir-iki gün etkili olacak. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artacak. Örneğin İstanbul’da bugünden itibaren yağış etkisini kaybedecek. Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklıklar 20 derece civarına çıkacak. Perşembe günü de yağış yok ve sıcaklık 21-22 dereceye ulaşacak. Cuma günü ise kısa süreli bir serinlik olacak, sıcaklık 17 dereceye kadar düşecek.”







HAFTA SONU İÇİN SEVİNDİREN HABER



Adil Tek, İstanbul ve çevresinde ise cuma gününden itibaren yağışlı günlerin başlayacağını açıkladı. Tek, “Cumartesi ve pazar günü yağış bekleniyor. Hafta sonunda etkili olacak sistem, Ankara’yı da etkileyecek ve bölgede yağmur görülecek. Sıcaklıklar da düşecek” dedi.



Sistemin Ege kıyılarına kadar ilerleyeceğini belirten Tek, “İzmir ve çevresi önümüzdeki beş gün boyunca yoğun yağış alacak. Ege kıyılarında ise yağışlar yer yer etkili olacak, bazı bölgelerde yağış açısından yüzler gülecek” ifadelerini kullandı.





BALKANLARDA GÖRÜLEN KAR YAĞIŞI BİZE DE ULAŞIR MI?

Dün Balkanlar’da kar yağışı etkili oldu ve Saraybosna’da kar bir miktar zeminde tuttu. Hatta yarın için de kar yağışı gözüküyor. Peki, bu durum Türkiye’ye de karlı bir sistem getirir mi?

Balkanlar’daki hava koşullarının doğrudan aralık ayı kar yağışı beklentisi anlamına gelmediğini söyleyen Adil Tek, “Balkanlar’daki sistem, vortex kopması nedeniyle Avrupa üzerine doğru kaydı ve Romanya ile Bulgaristan üzerinden kuzeye ilerliyor. Bu sistemin etkisinin bize yalnızca ucu ulaştı ve daha fazlası olmayacak” dedi.



Uzman isim, Balkanlardaki hava durumun kendi iç dinamiklerine bağlı olduğunu, bölgedeki sistemler nedeniyle otomatik olarak Türkiye’ye yoğun kar yağışı geleceği gibi bir durum olmadığını vurguladı.





ARALIK AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

Adil Tek, aralık ayında Türkiye genelinde kar yağışının yüksek olasılıkla görülmediğini açıkladı. Tek, “Aralık ayı kurak geçecek diyebilirim. Şu an için yağışların da çok bol olması beklenmiyor” dedi.



Tek, kışın ilerleyen dönemine dair öngörüsünü de paylaşarak, “Ocak ayının 20’sinden sonra ve şubat ayında kar yağışı bekliyorum” ifadelerini kullandı.



