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Erol DEĞİRMENCİ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

Ölü bebeği çöpe bırakmıştı, yakalandı! İşte o anlar...

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İstanbul Avcılar'da çöp konteynerine yeni doğmuş ölü bebeği bırakan Gurbet Y. gözaltına alındı. Kadının çöp konteynerine doğru yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

Avcılar, Gümüşpala Mahallesi, Şehit Jandarma Er. A. Kürşat Keklik Sokak'ta dün çöp konteynerinde yeni doğmuş ölü bir bebek bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliğine bağlı ekipler, ölü bebeği konteynere bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili Gurbet Y. isimli kadını yakaladı. Gözaltına alınan kadın, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin ifade verme işlemleri devam ederken, Gurbet Y.'nin çöp konteynerine doğru elinde büyük beyaz bir poşetle yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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