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Oltu Çayı tamamen kurudu

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#Erzurum#Oltu#Oltu Çayı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 09:46

Erzurum'un Karadeniz sınırında kalan ilçesi Oltu'daki çay, 35 ile 40 derece arasında seyreden hava sıcaklığında tamamen kurudu.

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Ağustos ayında sıcakların kavurduğu Erzurum'a 116 kilometre mesafede Karadeniz Bölgesi'ne sınır olan 1275 rakımlı Oltu ilçesinde de son yılların en sıcak günleri yaşanıyor. Meteoroloji verilerine göre, en yüksek sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı ilçede ilkbahar aylarında taşkınların yaşandığı Oltu Çayı, tamamen kurudu. Kargapazarı Dağları'ndan doğan ve Oltu'yu ortadan ikiye bölen çaydaki kuraklık nedeniyle tarım arazileri de susuz kaldı.

Oltu Çayı tamamen kurudu

Oltu Çayı'nın suladığı arazilerin susuz kaldığını belirten Ekrem Aydın, "Çocukluğumuzda yüzdüğümüz Oltu Çayı maalesef kurumuş durumda. Oltu Çayı'nı bu durumda gördüğüm için inanın çok üzüldüm. Oltu Çayı'ndan sulanan tarım arazileri susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Tabi küresel ısınmanın neticesinde de Oltu Çayı'nın bu durumu bizleri üzüyor. Çayın eski günlerini arıyoruz" diye konuştu.

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Sebahattin Alkan da ilçede hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkmasıyla Oltu Çayı'nın kuruduğunu dile getirdi.

Oltu Çayı tamamen kurudu

 

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#Erzurum#Oltu#Oltu Çayı

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