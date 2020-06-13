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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Oltaya köpekbalığı takıldı

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Oltaya köpekbalığı takıldı
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MUĞLA’nın Marmaris ilçesi açıklarında, balıkçıların oltasına 2.5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.

Marmaris’in açık denizlerinde balıkçıların oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Tezgaha koyulan köpekbalığı, kilosu 40 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar ilk defa gördükleri köpekbalığını cep telefonuyla görüntüledi.

18 yıldır balıkçılık yapan Koray Koyuncu, "Balıkçılarımızın oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takılmış. Sürekli tüketilen, bilinen balıkların aksine, bu tür köpekbalığı pek makbul görmez. Satın alan da olmaz. Kanser hastalıklarına ciğeri ve eti iyi geldiği inanılarak, rahatsızlıkları bulunanlar tercih ediyor. Tezgahımızda sergilediğimiz camgöz köpekbalığı, 2.5 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında. Bu tür köpekbalığı insana zarar vermez. 80 ila 100 metre civarında derinlerde bulunur" dedi.

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