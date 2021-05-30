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DHA
Haber Giriş: 30.05.2021 - 20:34 | Son Güncelleme:

Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü

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Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü

Rize’nin İkizdere ilçesinde, balık tuttuğu sırada oltası elektrik teline takılan Fikret Öztel (48), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında İkizdere ilçesi Anzer Yaylası’nda meydana geldi. Derede balık tutan Fikret Öztel'in, havaya fırlattığı oltası elektrik teline takıldı. Akıma kapılan Öztel, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öztel’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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