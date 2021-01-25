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Gündem
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Olta balıkçıları, lodosu fırsata çevirdi, sahile dolan palamutları avladı

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Olta balıkçıları, lodosu fırsata çevirdi, sahile dolan palamutları avladı
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ÇANAKKALE'de lodos fırtınası yaşamı birçok alanda olumsuz etkilerken amatör balıkçılar bunu fırsata çevirdi. Olta balıkçıları, lodosta sahili palamut bastığını belirterek sahte yem ile ‘at çek’ yaparak balık tuttular.

Olta balıkçıları, lodosu fırsata çevirdi, sahile dolan palamutları avladı
Çanakkale'de saatteki hızı 75 kilometreyi bulan lodos fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkilerken, amatör balıkçılar lodos fırtınasını fırsata çevirdi. Fırtınaya rağmen Yat Limanı mendireğine gelen amatör balıkçılar, palamut avladı. Lodoslu havalarda denizin çalkantı ve akıntısından dolayı palamut balığının sahte yeme daha çok saldırdığını anlatan amatör balıkçılar, “Bu havalarda spin ile ‘at çek’ yapılır. Bu avlanma tekniği çok daha heyecanlı ama bir o kadar da zor” diye anlattılar. Lodosa rağmen balıkçılar, palamut yakalayabilmek için saatlerce hiç durmadan oltalarını denize atıp çekti. Arada oltalarına takılan palamut, balıkçıların hem heyecan yaşamalarına hem de tanesini 15 liradan satarak ev ekonomisine katkı sağlamalarına neden oldu. 

‘BİZ DE KISMETİMİZE GELİYORUZ’

Sahte yem ile ‘at çek’ yaparak palamut yakaladıklarını duyduğu için Yat Limanı'na gelen amatör balıkçı Mustafa Yaman, "Bizde kısmetimizi arıyoruz. Lodoslu havalarda balık avının bereketli olduğu söyleniyor. Umarım biz de yakalarız. Bugünlerde palamut bol çıkıyor. Bazı zamanlar lüfer ile sarıkanat oluyor" dedi. Amatör balıkçılardan  Ender Kaya ise, "Lodosta şansımızı deniyoruz. Şu an palamut çıkıyor. Sabah saatlerinde çinekop, sarıkanat vardı. Poyraz estiğinde de burada balık oluyor. Genelde lodosta burayı palamut basar. Biz spin avcısıyız, misinaya sahte balık (sahte yem) takarak ‘at çek’ yapıyoruz" diye konuştu.   

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