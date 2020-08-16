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Haber Giriş: 16.08.2020 - 01:19,Son Güncelleme:

Ölmeden dört saat önce paylaşmış... En acı paylaşım

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Ölmeden dört saat önce paylaşmış... En acı paylaşım
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Muğla’nın Ula ilçesinde, 3 arkadaşıyla birlikte denize giren Melike Kaya (21), akıntıya kapılarak boğuldu. Kaya’nın ölmeden 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını instagram hesabında paylaştığı görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Akyaka’nın Akçapınar yönüne bakan sahil kısmında meydana geldi. Denize giren Melike Kaya ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 arkadaşı akıntıya kapıldı. Denizden çıkabilmek için mücadele eden arkadaşlar bir süre suda batıp çıkmaya başladı. Sahilde bulunan vatandaşların olayı fark etmesi üzerine cankurtaranlar Kaya’nın 2 arkadaşını kıyıya çıkarttı. Sudaki çırpınışları kesilen Kaya ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası Kaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

4 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, Melike Kaya’nın olaydan 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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